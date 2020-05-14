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Lamborghini посвятила первую цифровую марку новому Huracan EVO

Компания Lamborghini представила первую цифровую марку, посвященную новому Huracan EVO RWD Spyder. Автомобиль был разработан совместно с компанией Bitstamps.

Доступ к марке под брендом Lamborghini открыт с 14 мая. Приобрести ее можно в официальном приложении Bitstamps. Тираж был специально ограничен 20 тысячами единиц для того, чтобы предотвратить спекуляции. Марка стала частью тематической серии, посвященной итальянскому производителю флагманских автомобилей. Каждая новинка является единым цифровым объектом, уникальность которого обеспечивается посредством блокчейна.
«Цифровая марка по функционалу ничем не отличается от обычной, но прикреплять ее можно к электронным письмам. С ее помощью пользователи получили возможность отслеживать их по распределенному реестру. Также при желании можно продать марку или сделать подарок другу», - говорится в сообщении компании Bitstamps.

Для продажи цифровых марок в будущем будет разработана отдельная платформа, по структуре напоминающая онлайн-аукцион. Официальный сайт площадки должен заработать в течение нескольких месяцев.

Мерчендайз от крупных автомобильных компаний появляется на рынке все чаще. Недавно в честь Porsche 911 была выпущена одноименная кофемашина. Визуально устройство напоминает мотор автомобиля премиальной марки.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:00

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