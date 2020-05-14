АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.78 USD 73.58
Курс валют на 14.05.2020

Денис Клявер представил сингл "Until the sun goes down"

Денис Клявер представил своим поклонникам в Instagram сингл под названием "Until the sun goes down". Певец сообщил, что трек входит в проект Mysterion, которые он задумал 15 лет назад.
Денис Клявер представил сингл "Until the sun goes down"

Денис Клявер опубликовал видео, на котором играет его новая композиция на английском языке. В комментарии бывший участник группы "Чай вдвоём" рассказал, что пришло время, когда он наконец-то отпускает "в большое плавание" свой проект Mysterion, который задумал 15 лет назад. Исполнитель представил поклонникам первый сингл, получивший название "Until the sun goes down" и сообщил, что он уже появился на всех цифровых площадках страны.

Подписчики начали поздравлять Дениса Клявера с премьерой. Они написали: "Песня огонь!", "Наконец-то, все ждала, когда же "прорвет", "Денис, круто! Очень! Сердце выскакивает из груди! Желаю успеха", "Крутой трек, вы молодец. Продолжайте в том же духе!", "Классная песня, очень понравилась, спасибо!". За несколько минут публикацию исполнителя просмотрели более 1 500 раз.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин назвал ситуацию для бюджета России…
Американские ученые рассказали о причинах низкорослости…
Принц Гарри и Меган Маркл посещают семейного…
Epic Games показала возможности движка Unreal Engine 5 для PlayStation…
Звезда «Дом-2» Алена Ашмарина закрутила роман с молодым…
В США восстановят самый длинный лимузин на…
Светлана Рожкова рассказала о борьбе с билиарным циррозом…
«Будут всевозможные смерчи и ураганы»: Климатолог Киселев дал прогноз на лето в…
Нелли Ермолаева об «Острове героев»: «Я спала на голой земле и ела суп из…
На Украине раскрыли новый обман…
Максим Галкин о танцах детей: "Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к…
Евгений Касперский: "Разработчики Zoom не озаботились защитой…
Анна Михалкова о съемках у звездного отца: «Он бил меня по щеке ради раскрытия…
СКР возбудил дела из-за фото Гиммлера и Гитлера на сайте «Бессмертного…
Genesis GV80 собрал более 10 000…
Денис Клявер представил сингл "Until the sun goes…
Доктор Комаровский рассказал, какой продукт поможет в профилактике…
Актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с братом экс-президента Франции…
Ирина Аллегрова показала внешний вид в 70-е…
В Бельгии и Пакистане обнаружены окаменелости «саблезубых»…
«Семья - самая большая ценность для человека»: Жена Игоря Крутого показала своих…
В России вид на жительство для иностранцев предложили давать за покупку…
Роза Сябитова: «Мужчины делят женщин на две категории: «для приятного времяпровождения» и…
Инфекционист Сапронов рассказал о способности коронавируса быстро переходить в тяжелую…
"Откровенность за 70 тысяч рублей": Ксения Собчак рассказала о страхе стать…
Эксперт ВОЗ Майк Райан сравнил коронавирус с…
"Как в детстве": Олег и Марина Газмановы ели молодые листья липы и собирали крапиву для зелёного…
Диетологи перечислили продукты, которые помогают при вздутии…
Просмотреть все новости