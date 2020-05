Денис Клявер представил сингл "Until the sun goes down"

Денис Клявер опубликовал видео, на котором играет его новая композиция на английском языке. В комментарии бывший участник группы "Чай вдвоём" рассказал, что пришло время, когда он наконец-то отпускает "в большое плавание" свой проект Mysterion, который задумал 15 лет назад. Исполнитель представил поклонникам первый сингл, получивший название "Until the sun goes down" и сообщил, что он уже появился на всех цифровых площадках страны.Подписчики начали поздравлять Дениса Клявера с премьерой. Они написали: "Песня огонь!", "Наконец-то, все ждала, когда же "прорвет", "Денис, круто! Очень! Сердце выскакивает из груди! Желаю успеха", "Крутой трек, вы молодец. Продолжайте в том же духе!", "Классная песня, очень понравилась, спасибо!". За несколько минут публикацию исполнителя просмотрели более 1 500 раз.