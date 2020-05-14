Американец сделал радужный дифракционный шоколад

«Световые волны, отражающиеся от неровностей, начинают накладываться друг на друга, из-за чего предмет, на который смотрит человек, начинает переливаться на свету. Если смотреть на решетку под разным углом, оптические характеристики объекта также будут меняться. Я сделал специальную форму из оргстекла и придал шоколаду новый внешний вид с дифракционными неровностями», - рассказал Камкар.





Камкар отметил, что вкусовые особенности шоколада при этом не изменились. Другой вид приобрели только его оптические свойства. Основой для эксперимента стала дифракция. Под ней подразумевается отклонение от законов оптики. Понаблюдать за процессом можно через специальную решетку, имеющую отверстия или неровности. Как правило, их размер не превышает один микрометр.После охлаждения шоколад начал переливаться на свету, но снова вернул свой естественный цвет при повышении температуры до плавления. Камкар подчеркнул, что подобные манипуляции можно производить с любыми материалами, включая пластик и даже металл.