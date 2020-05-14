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Никас Сафронов в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» расскажет, кому оставит своё богатое наследство

Гостем очередного эфира шоу телеведущей Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» станет известный российский художник Никас Сафронов. Мастер в студии откровенно поговорит на многие темы и даже расскажет, кому оставит своё богатое наследство.
Никас Сафронов в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» расскажет, кому оставит своё богатое наследство

К 64-м годам Никас Сафронов, работающий с самыми известными персонами России и мира, заработал огромное состояние. В число недвижимости, которой владеет художник, входят квартиры и дома как на родине, так и за границей, собственный замок и даже остров. О последнем Сафронов расскажет именно в шоу Кудрявцевой, которое выйдет на экраны 16 мая. Известно, что у художника много детей, причём как законных, так и внебрачных. При этом готов он помогать не только признанным наследникам, но и остальным. В «Секрете на миллион» Никас Сафронов упомянёт о написанном завещании, согласно которому, после его смерти всё состояние будет разделено между детьми.

Также в студии программы Леры Кудрявцевой Никас Сафронов поделится подробностями личной жизни, расскажет о бурных романах и несчастливой любви. Много лет назад мастер с трудом пережил расставание с возлюбленной, поставившей перед ними условие – брак или свобода. Тогда он выбрал последнее, но помнит об ошибке и по сегодняшний день.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 03:00

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