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Нехватка мужского гормона увеличивает риск смерти от COVID-19

Недостаток мужского гормона в организме мужчины приводит к повышению риска летального исхода при COVID-19. По словам ученых и3 Германии, данная теория противоречит ранее обнародованному предположению о зависимости последствий коронавируса от уровня тестостерона.
Нехватка мужского гормона увеличивает риск смерти от COVID-19

Статистические данные показали, что мужчины с низким содержанием соответствующего гормона в организме чаще умирают после заражения коронавируса. Ученые проанализировали истории болезней 45 пациентов из разных стран, которые на фоне осложнений при COVID-19 были переведены в реанимационные отделения. В итоге оказалось, что состояние больного может напрямую зависеть от перепадов уровня тестостерона.
«Данные пока основываются только на статистике, так как вирус не изучен в полной мере. Если его первые версии штамма могли действительно вызывать более серьезные последствия у мужчин с повышенным тестостероном, то новые показатели говорят об обратном. Возможно, речь идет о нестабильности гормона, объясняющей осложнения», - рассказали специалисты.

Тестостерон в организме мужчины позволяет регулировать иммунную реакцию на вирусы. Если у представителя сильного пола данный гормон вырабатывается в избытке, то антитела также производятся с большей скоростью, провоцируя так называемый цитокиновый шторм. Чаще всего именно он становится причиной осложнений при COVID-19.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:34

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