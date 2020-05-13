В продаже появился светящийся значок для внедорожника Yukon за 34 880 рублей
Официальные дилеры компании GMC начали предлагать светящиеся значки для кроссовера Yukon 2021 модельного года за 34,8 тысячи рублей. За данную сумму клиент получит логотип со светодиодами, расположенный на радиаторной решетке.
Полноразмерный внедорожник Yukon был представлен в начале текущего года. Новая серия включает три вариации транспортного средства с моторами на 3, 5,3 и 6,2 литра. Во всех случаях в качестве мотора используется Duramax. Подсвеченный значок на передней части автомобиля был позаимствован у модели Sierra, представленной несколькими месяцами ранее.
Yukon имеет более гладкий форм-фактор кузова, повышающий аэродинамику. Решетка радиатора получила минимальные размеры, которые компенсировал массивный бампер с матовой черной окантовкой. Все версии кроссовера располагают светодиодной оптикой. Поворотники для удобства дублируются на зеркалах заднего вида.
В Европе модель представлена в комплектациях SLE, SLT, AT4 и Denali. В GMC отметили, что визуальная составляющая является отличительной чертой серии. Дизайнеры сделали кроссовер максимально «сглаженным», что оптимально вписывает его в городские условия. Проходимость при этом также удалось сохранить благодаря адаптивной подвеске и довольно большому клиренсу.
Полноразмерный внедорожник Yukon был представлен в начале текущего года. Новая серия включает три вариации транспортного средства с моторами на 3, 5,3 и 6,2 литра. Во всех случаях в качестве мотора используется Duramax. Подсвеченный значок на передней части автомобиля был позаимствован у модели Sierra, представленной несколькими месяцами ранее.
Yukon имеет более гладкий форм-фактор кузова, повышающий аэродинамику. Решетка радиатора получила минимальные размеры, которые компенсировал массивный бампер с матовой черной окантовкой. Все версии кроссовера располагают светодиодной оптикой. Поворотники для удобства дублируются на зеркалах заднего вида.
В Европе модель представлена в комплектациях SLE, SLT, AT4 и Denali. В GMC отметили, что визуальная составляющая является отличительной чертой серии. Дизайнеры сделали кроссовер максимально «сглаженным», что оптимально вписывает его в городские условия. Проходимость при этом также удалось сохранить благодаря адаптивной подвеске и довольно большому клиренсу.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:24