АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.44 USD 73.43
Курс валют на 13.05.2020

В продаже появился светящийся значок для внедорожника Yukon за 34 880 рублей

Официальные дилеры компании GMC начали предлагать светящиеся значки для кроссовера Yukon 2021 модельного года за 34,8 тысячи рублей. За данную сумму клиент получит логотип со светодиодами, расположенный на радиаторной решетке.

Полноразмерный внедорожник Yukon был представлен в начале текущего года. Новая серия включает три вариации транспортного средства с моторами на 3, 5,3 и 6,2 литра. Во всех случаях в качестве мотора используется Duramax. Подсвеченный значок на передней части автомобиля был позаимствован у модели Sierra, представленной несколькими месяцами ранее.

Yukon имеет более гладкий форм-фактор кузова, повышающий аэродинамику. Решетка радиатора получила минимальные размеры, которые компенсировал массивный бампер с матовой черной окантовкой. Все версии кроссовера располагают светодиодной оптикой. Поворотники для удобства дублируются на зеркалах заднего вида.

В Европе модель представлена в комплектациях SLE, SLT, AT4 и Denali. В GMC отметили, что визуальная составляющая является отличительной чертой серии. Дизайнеры сделали кроссовер максимально «сглаженным», что оптимально вписывает его в городские условия. Проходимость при этом также удалось сохранить благодаря адаптивной подвеске и довольно большому клиренсу.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные из Ирландии для поддержания иммунитета в период пандемии рекомендовали принимать добавки витамина…
Дочь Евгения Осина стала похожа на Агузарову после покраски…
В продаже появился светящийся значок для внедорожника Yukon за 34 880…
"Спасибо за детей и заботу": Григорий Лепс поздравил жену Анну с днем…
Специалисты: Пандемия COVID-19 угрожает переходу на экологичные источники…
«Появились вены на ногах, зато нет растяжек»: Катя Жужа подвела итог своей…
В древнейшем храме мира Гебекли-Тепе выявили скрытый геометрический…
Композитор Анатолий Зубков вспомнил о скандале с Николаем Басковым из-за песни…
Врач Юрий Бубеев: Коронавирус может остаться с человечеством…
Нелли Ермолаева продолжает жить с бывшим мужем ради сына…
«Кинжальный полк»: В Сибири появится авиачасть, вооруженная ракетами…
Супруга Олега Газманова сильно соскучилась по…
В России отмечается День Черноморского…
"Сходила за шампанским": Светлана Светличная рассказала о подготовке к юбилею на…
Доктор наук назвал лучшие перчатки для профилактики…
Кристина Черкасова: «После родов у меня нет ни одной растяжки на…
Жириновский хочет сократить депутатов для соблюдения социальной…
Beyond: Two Souls обнаружили в базе данных…
Руководство «Дом-2» готово заплатить Алене Савкиной 3 миллиона рублей за рождение второго…
В России собираются избавиться от зарплат меньше…
Ксения Собчак отнесла Барнаул в тройку худших городов…
Цены на автомобили Skoda в России снизились на 300 тысяч…
Сергей Горох о состоянии Надежды Бабкиной после выписки: «Впереди длинный курс…
"Устала от американских горок": Марина Федункив не переживает из-за…
Академик РАН Ершов назвал болезни, которые для туристов опаснее…
В России за счет господдержки автопрома произведут более 220 тыс.…
Дарья Мороз о «Танцах со звездами»: «Мне всю жизнь как-то…
Алексей Пушков рассказал о мире после…
Просмотреть все новости