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Beyond: Two Souls обнаружили в базе данных Steam

До недавнего времени приобрести Beyond Two Souls можно было лишь в онлайн-магазине Epic Games Store. Теперь пользователи Сети обнаружили эксклюзив от Quantic Dream в базе данных Steam.

Инсайдеры сообщают, что интерактивная драма Beyond Two Souls вскоре появится на других веб-площадках, в том числе и Steam. Согласно данным портала SteamDB, в игровом сервисе появилась страница с неизвестной игрой, которая оказалась проектом от Quantic Dream. Хотя логотип и название тайтла пропали, внимательные геймеры опознали в заглавной картинке главную героиню Джоди Холмс, которую сыграла Эллен Пейдж.

Стоит отметить, что сама студия пока не анонсировала выход Beyond: Two Souls в онлайн-магазине Steam. Проект доступен для обладателей PlayStation 3-4 и ПК с 2019 года, хотя сама игра вышла в 2013 году. Поскольку компания недавно включила в список доступных продуктов Heavy Rain и Detroit Become Human от того же разработчика, многие фанаты ожидают скорого выхода игры про девушку со сверхъестественными способностями.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:29

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