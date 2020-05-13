Beyond: Two Souls обнаружили в базе данных Steam
До недавнего времени приобрести Beyond Two Souls можно было лишь в онлайн-магазине Epic Games Store. Теперь пользователи Сети обнаружили эксклюзив от Quantic Dream в базе данных Steam.
Инсайдеры сообщают, что интерактивная драма Beyond Two Souls вскоре появится на других веб-площадках, в том числе и Steam. Согласно данным портала SteamDB, в игровом сервисе появилась страница с неизвестной игрой, которая оказалась проектом от Quantic Dream. Хотя логотип и название тайтла пропали, внимательные геймеры опознали в заглавной картинке главную героиню Джоди Холмс, которую сыграла Эллен Пейдж.
Стоит отметить, что сама студия пока не анонсировала выход Beyond: Two Souls в онлайн-магазине Steam. Проект доступен для обладателей PlayStation 3-4 и ПК с 2019 года, хотя сама игра вышла в 2013 году. Поскольку компания недавно включила в список доступных продуктов Heavy Rain и Detroit Become Human от того же разработчика, многие фанаты ожидают скорого выхода игры про девушку со сверхъестественными способностями.
Инсайдеры сообщают, что интерактивная драма Beyond Two Souls вскоре появится на других веб-площадках, в том числе и Steam. Согласно данным портала SteamDB, в игровом сервисе появилась страница с неизвестной игрой, которая оказалась проектом от Quantic Dream. Хотя логотип и название тайтла пропали, внимательные геймеры опознали в заглавной картинке главную героиню Джоди Холмс, которую сыграла Эллен Пейдж.
Стоит отметить, что сама студия пока не анонсировала выход Beyond: Two Souls в онлайн-магазине Steam. Проект доступен для обладателей PlayStation 3-4 и ПК с 2019 года, хотя сама игра вышла в 2013 году. Поскольку компания недавно включила в список доступных продуктов Heavy Rain и Detroit Become Human от того же разработчика, многие фанаты ожидают скорого выхода игры про девушку со сверхъестественными способностями.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:29