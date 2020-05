Beyond: Two Souls обнаружили в базе данных Steam

Инсайдеры сообщают, что интерактивная драма Beyond Two Souls вскоре появится на других веб-площадках, в том числе и Steam. Согласно данным портала SteamDB, в игровом сервисе появилась страница с неизвестной игрой, которая оказалась проектом от Quantic Dream. Хотя логотип и название тайтла пропали, внимательные геймеры опознали в заглавной картинке главную героиню Джоди Холмс, которую сыграла Эллен Пейдж.Стоит отметить, что сама студия пока не анонсировала выход Beyond: Two Souls в онлайн-магазине Steam. Проект доступен для обладателей PlayStation 3-4 и ПК с 2019 года, хотя сама игра вышла в 2013 году. Поскольку компания недавно включила в список доступных продуктов Heavy Rain и Detroit Become Human от того же разработчика, многие фанаты ожидают скорого выхода игры про девушку со сверхъестественными способностями.