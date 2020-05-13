В Эстонии учёные выявили две уникальные мутации коронавируса





Как отметил один из авторов проекта Ааре Аброй, шесть из восьми мутаций коронавируса известны в других регионах, а вот две являются уникальными. Штаммы, исследовавшиеся эстонскими учёными, относятся к группе A2a вируса нового типа SARS-CoV-2. Считается, что они провоцируют заражение в основном в европейских государствах. При этом в отличие от других стран Европы в Эстонии выявлены и новые мутации, для чего учёные анализировали геномные последовательности вируса у шести инфицированных жителей страны.В дальнейшем геном вируса SARS-CoV-2 авторы проекта планируют исследовать на большем количестве проб, взятых у инфицированных пациентов. Таким образом специалисты надеются точнее понимать пути распространения коронавируса даже в том случае, когда источник заражения изначально не удалось выяснить, пишет агентство «Интерфакс».