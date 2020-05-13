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В Эстонии учёные выявили две уникальные мутации коронавируса

Учёные из University of Tartu (Эстония) выявили две уникальные мутации коронавируса, характерные на данный момент именно для этого прибалтийского государства. Всего же в проанализированных специалистами штаммах найдено 8 отличий от первоначального, возникшего в китайском городе Ухань.
В Эстонии учёные выявили две уникальные мутации коронавируса

Как отметил один из авторов проекта Ааре Аброй, шесть из восьми мутаций коронавируса известны в других регионах, а вот две являются уникальными. Штаммы, исследовавшиеся эстонскими учёными, относятся к группе A2a вируса нового типа SARS-CoV-2. Считается, что они провоцируют заражение в основном в европейских государствах. При этом в отличие от других стран Европы в Эстонии выявлены и новые мутации, для чего учёные анализировали геномные последовательности вируса у шести инфицированных жителей страны.

В дальнейшем геном вируса SARS-CoV-2 авторы проекта планируют исследовать на большем количестве проб, взятых у инфицированных пациентов. Таким образом специалисты надеются точнее понимать пути распространения коронавируса даже в том случае, когда источник заражения изначально не удалось выяснить, пишет агентство «Интерфакс».

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 03:00

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