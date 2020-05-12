Вирусолог Зверев назвал главную опасность вакцины от коронавируса

«SARS-CoV-2 является очень сложным вирусом, из-за чего попытки создать вакцину от него пока не принесли никакого результата. Многие исследовательские организации по всему миру заявляли, что препарат, способный побороть коронавирус, будет создан до осени. Прогнозы выглядят очень оптимистично, но каждую предложенную вакцину нужно испытывать. Последняя попытка создания препарата против заболевания у свиней принесла негативный результат. Вакцина начала создавать антитела, но они оказались токсичными», - рассказал Зверев.





Специалист отметил, что даже при появлении вакцины никто не сможет гарантировать ее безопасность в долгосрочной перспективе из-за постоянных мутаций вируса. Если совместить фазы испытания препарата, то процесс можно ускорить, но допускать его непроверенные версии к массовому применению нельзя.По словам вирусолога, именно отсутствие естественного иммунитета населения стало причиной быстрого распространения коронавируса, так как человечество столкнулось с ним впервые. Ситуацию усугубили и проблемы при диагностировании. У некоторых пациентов болезнь протекает без симптомов. Из-за недостаточного количества тестов медики вынуждены проверять только людей с характерными признаками COVID-19.