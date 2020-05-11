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"Самоизоляция - это важно": Влад Соколовский заразился коронавирусом

Влад Соколовский сообщил в Instagram, что заболел коронавирусом. Артист рассказал, как протекает недуг в его случае, а также призвал подписчиков самоизолироваться.

Влад Соколовский объяснил причины своей низкой активности в социальных сетях болезнью. Сначала у него появился мокрый кашель и температура, которая сохранялась на протяжении трех дней. Он сдал анализ на коронавирус, результат которого нужно ждать неделю. Однако спустя два дня после посещения врача ему пришли первичные итоги, оказавшиеся положительными. Артисту порекомендовали ждать повторный тест и самоизолироваться. В связи с тем, что к тому моменту температура понизилась, певец остался на домашнем лечении. Влад Соколовский также пожаловался на проблемы с кишечником, от которых страдал двое суток. Музыкант уже составил список знакомых, с которыми виделся в последние две недели. Он отметил, что его данные поступили в Роспотребнадзор, в связи с чем к нему будет прикреплен лечащий врач.

Влад Соколовский не может узнать, если ли у него пневмония, поскольку уверен, что КТ в обычных поликлиниках заняты сложными случаями, а при посещении частного медицинского центра он боится кого-то заразить. В конце своего обращения певец призвал фолловеров придерживаться режима самоизоляции ради собственной безопасности.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:35

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