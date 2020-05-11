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Журналисты из США рассказали о больших долгах Илона Маска

Сотрудники издания The Wall Street Journal изучили финансовое состояние миллиардера Илона Маска. Журналисты из США рассказали, что бизнесмен имеет множество долгов и живет в основном за счет кредитов.

Активы Илона Маска на текущий момент составляют более 39 млрд долларов США, но собственных сбережений у американского предпринимателя совсем немного. Авторы публикации в The Wall Street Journal говорят, что миллиардер удовлетворяет свои потребности с помощью займов, пользуясь акциями Tesla в качестве залога. По предварительным подсчетам, Маск должен банкам более 500 млн долларов, которые хочет возместить с помощью собственной недвижимости.

Напряженную финансовую ситуацию также подтверждает иск 2019 года, когда от бизнесмена потребовали денег за клевету в размере 75 тысяч долларов. Правозащитник Маска тогда сообщил, что у его клиента нет личного капитала для выплат. Стоит отметить, что хотя основатель SpaceX держит около 20% акций Tesla, цена которых превышает 8 млрд долларов, он не может реализовать бумаги из-за риска потери доли в корпорации. Кроме того, Маск не получает зарплату от прибыли фирмы, поскольку согласился на компенсационный пакет.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:28

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