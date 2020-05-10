Ксения Собчак назвала «свинством» заявление Трампа о победе над нацизмом





Журналистка поделилась в соцсетях ссылкой на соответствующее видео резиденции американского президента, высказав свое возмущение, что Трамп решил присвоить лавры себе. В кадре он говорит, что отмечает День Победы с европейскими союзниками, то есть Великобританией, поскольку 8 мая 1945 года эти 2 государства победили Германию., - высказала свою точку зрения Ксения Собчак.В своем заявлении политик не упомянул СССР или Россию, что спровоцировало волну негодования среди российских интернет-пользователей. Как отметила светская львица, не следует обращать внимание на мнение Штатов. Она добавила, что в случившемся присутствует «провинциальность».