«Очень горячая штучка»: Обнажившая грудь Светлана Лобода впечатлила поклонников





На провокационном снимке «суперзвезда» позировала в белье со спущенной лямкой. Зона декольте была довольно глубокой и почти наполовину оголила грудь артистки. Таким образом Светлана Лобода решила поприветствовать подписчиков, о чем свидетельствует подпись под сюжетом. Фотография быстро распространилась по соцсети и взбудоражила воображение поклонников знаменитости. Одни признавались кумиру в любви, другие называли ее «чертовкой», а третьи – принцессой.Не так давно исполнительница представила публике новый трек под названием «Мой». Это стало поводом для размышлений, поскольку многие теперь гадают, о ком поется в песне. Тем не менее большинству юзеров понравилась работа Лободы.