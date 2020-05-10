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Отмечающий 65-летие Александр Друзь вернулся в «Что? Где? Когда?» после скандала

Весна этого года оказалась удачной для Александра Друзя. Празднующий 65-летие магистр вернулся в игру «Что? Где? Когда?» после громкого скандала.
Отмечающий 65-летие Александр Друзь вернулся в «Что? Где? Когда?» после скандала

В настоящее время юбиляр соблюдает самоизоляцию вместе с женой в Санкт-Петербурге. Он совсем не переживает по поводу того, что в день 65-летия не увидит кучу гостей. Как оказалось, Друзь предпочитает не отмечать торжества и спокойно относится к прожитым годам. Ранее именинник говорил, что в свой праздник выпьет с супругой Еленой по бокалу вина. Несмотря на вынужденный карантин, весна оставит в памяти знаменитости положительные воспоминания, поскольку его вернули в «Что? Где? Когда?». Ранее 6-кратного обладателя статуэтки «Хрустальная сова» выгнали из игры после участия в программе «Кто хочет стать миллионером?». Согласно заявлению редактора Ильи Бера, телеведущий предложил ему слить правильные ответы, а выигрыш поделить.

После скандала Александр Абрамович утверждал, что хотел разоблачить редактора, однако это объяснение выглядело неубедительно. Позднее звезда ТВ извинился и вскоре снова оказался за столом проекта. Однажды юбиляр сорвал банк в телевикторине «Своя игра» и выиграл иномарку, но решил взять приз деньгами. В итоге он приобрел более простую машину, а на сэкономленные деньги поехал с женой в Париж. Они знакомы с первого класса, но свадьбу сыграли в 23-летнем возрасте.

Ведущий является не только хорошим мужем и отцом, но и заботливым дедом. Всего у него 4 внучки – Алиса, Алина, Энсли и Рони. Их отцу подарили дочери Инна и Марина.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:24

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