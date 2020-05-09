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Ученые назвали три необходимых условия для активизации гигантских вирусов

Ученые с помощью современных технологий смогли выяснить, какие условия необходимы для активизации гигантских вирусов. Как оказалось, их всего три, и они более, чем реальны.

Высокая температура и содержание соли, а также низкий pH, в комплексе активизируют даже те гигантские вирусы, которые спали подо льдами Антарктиды в течение последних десятков тысяч лет. Эти неклеточные инфекционные агенты, как утверждают ученые, и сейчас являются потенциальной угрозой для живых организмов планеты.

Вирусы, размер которых составляет около 300 нанометров, отличаются от более мелких «сородичей» не только размерами, но и сложностью структур. Кроме того, они способны выживать в самых суровых условиях, при этом не утрачивая способность заражать.

Внешняя оболочка гигантских вирусов защищает геном от разрушений из-за воздействия неблагоприятных факторов, а также обладает уникальным механизмом высвобождения агента. Происходит это через точку, именуемую «звездными вратами», находящуюся в белковой «защите».

По мнению ученых, способность такого рода вирусов сохранять свои первоначальные свойства, адаптируясь к практически любым условиям, требует тщательного изучения. Неизвестные на данный момент науке алгоритмы действий этих гигантских инфекционных агентов могут обернуться для человечества не лучшим образом. Именно поэтому стоит сделать все, чтобы быть подготовленными к их возможной активизации и суметь противостоять новым инфекциям.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:17

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