Google Lens получил функцию копирования рукописного текста с телефона на компьютер





Для того, чтобы протестировать функцию, необходимо, чтобы была последняя версия Chrome, а также установлен Google Lens на ОС Android или Google на iOS. Кроме этого, пользователю понадобится вход на обоих девайсах в свой аккаунт Google. Для копирования необходимо навести камеру гаджета на заметку, написанную от руки, после чего выделить текст и выбрать опцию «копировать на ПК». После этого на ноутбуке или персональном компьютере необходимо найти документ в Google Docs, нажать «редактировать», вставив текст.Данное обновление Google Lens также можно использовать, чтобы обработать слова, которые сложно произнести. Для этого необходимо выделить текст и нажать кнопку «Прослушать», чтобы непонятная фраза была сказана вслух.