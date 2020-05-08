«Она меня заблокировала»: Ирина Пинчук и Арай Чобанян оказались на грани разрыва





В ходе общения с подписчиками в Instagram Ирину Пинчук попросили дать совет относительно того, где можно познакомиться с нормальным парнем. В ответ она написала, что подобные вопросы нужно задавать кому-то другому, так как своего возлюбленного Пинчук считает «ненормальным». Тогда же девушка написала, что уже два дня не разговаривает с Чобаняном и вообще задумывается о блокировке в соцсети.Позже уже сам Арай Чобанян подтвердил, что действительно не общается с избранницей и она его заблокировала в Instagram, но причину ссоры не разглашал. Участник проекта говорит, что сделает это только в том случае, если первой о разногласиях расскажет Пинчук. При этом Чобанян отмечает, что отношения в паре сложно сохранить, когда два влюблённых человека находятся рядом круглосуточно.