«Я молчала 30 лет!»: Катя Лель обратилась к поклонникам с призывом выйти из «матрицы»

Более того, теперь артистка с удовольствием рассказывает о пережитом опыте и полученных знаниях в различных шоу, делясь своим опытом с другими. Как утверждает Лель, ей пишут сотни людей, которые также, как и она, контактировали с внеземными цивилизациями, но их рассказам никто не верит. Эти мужчины и женщины просят у звезды поддержки и защиты.Чтобы поддержать своих единомышленников, Катя Лель дала видеоинтервью для YouTube-канала Влада Фрида, где рассказала о будущем человечества. По словам знаменитости, в данный момент голубая планета переходит на новый уровень существования и готовится к «квантовому скачку». В результате подобных метаморфоз, «души людей, который служат силам зла», перенесутся на 26 000 лет назад, чтобы заново отработать свою карму. Их поступки отразятся на детях и внуках. Именно поэтому певица призвала своих поклонников пересмотреть свои жизненные приоритеты и выйти из «матрицы». Для этого на первое место стоит поставить не работу во имя обеспечения себя материальными благами, но самосовершенствование и очищение разума.Кроме того, Катя Лель предупредила зрителей шоу, что вскоре человечество будет вынуждено носить «квантовые татуировки». По ним можно будет определить, есть ли у носителя все необходимые прививки. Если содержащиеся в рисунке данные покажут, что вакцинация не полная, человека попросту не выпустят из дома.