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«Жду, когда закончится карантин»: Леша Безус соскучился за двухлетней дочерью

Леша Безус признался, что сильно соскучился за двухлетней дочерью. По словам участника «Дома-2», он с нетерпением ждет, когда закончится карантин, чтобы провести время с малышкой.
«Жду, когда закончится карантин»: Леша Безус соскучился за двухлетней дочерью

Безус стал отцом малышки Мии два года назад. Это произошло в то время, когда молодой человек уже стал участником проекта и месяц как пытался «построить свою любовь» на «Доме-2».

Леша Безус не часто навещал наследницу до карантина, а теперь и вовсе не может увидеться с дочерью из-за пандемии. Время, проведенное в самоизоляции, дало молодому отцу осознание, что ему хотелось бы больше участвовать в воспитании двухлетней Мии. Участник телестройки признался: он с нетерпением ждет, когда уровень заболеваемости коронавирусом пойдет на спад и обычный режим жизни восстановится. Тогда, первым делом, Безус «увидится со своей капризкой».

Молодой человек также рассказал коллегам по проекту и его поклонникам, что девочка уже произносит слово «папа». За это Леша Безус благодарен ее матери – своей бывшей возлюбленной Елене, с которой продолжает поддерживать дружеские отношения. Кроме того, участник реалити отметил, что пока рано судить, в кого пошла малышка. Однако у нее уже есть свои предпочтения в еде, отличающиеся от маминых.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:19

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