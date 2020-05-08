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Бренд Fashion Nova выпустил бикини, которое не прикрывает интимные места

Модный бренд Fashion Nova выпустил новую модель бикини для тех, кто не стесняется обнажить тело на пляже. Дизайнерский микро-купальник практически не прикрывает интимные места и создан скорее для эпатажа, чем для плаванья.

Американский бренд Fashion Nova, сотрудничающий с такими знаменитостями, как Cardi B и Кайли Дженер, порадовал своих поклонников новинкой. Созданный дизайнерами компании купальник получился более чем откровенным. Если лиф изделия хоть немного скрывает бюст, то трусики совсем минималистичны. Они совершенно не прикрывают интимные места, что вряд ли делает бикини слишком удобным для длительной носки.

Многие подписчики страниц бренда в соцсетях отметили, что такого количества материи недостаточно, чтобы выглядеть пристойно. По их мнению, купальник создан скорее для эпатажа, чем для плаванья и загара в общественных местах. Однако нашлись и более смелые заказчицы продукции Fashion Nova. По их отзывам о купленном предмете одежды можно понять, что бикини смотрится эффектно, и его стоит демонстрировать на людях.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:05

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