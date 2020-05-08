«Ухожу на лечение молчанием»: Гитарист Queen Брайан Мэй порвал ягодичные мышцы на карантине

«Рьяное садоводство закончилось для меня травмой. Боль не утихает, поэтому я не могу ни спать, ни ходить. Для восстановления мне нужно немного исцеляющего молчания. Прошу меня не терять – я некоторое время не буду заходить в соцсети», - написал Мэй.



