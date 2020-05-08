«Ухожу на лечение молчанием»: Гитарист Queen Брайан Мэй порвал ягодичные мышцы на карантине
Гитарист Queen Брайан Мэй рассказал, как порвал ягодичные мышцы на карантине. Из-за полученной травмы некоторое время он не сможет передвигаться. Певец прокомментировал ситуацию в Instagram.
Мэй работал в саду, как вдруг ощутил сильную боль ниже спины. Скорая помощь отвезла артиста в больницу для обследования. Врачи быстро обнаружили проблему и назначили соответствующее лечение.
Ранее музыкант сыграл на гитаре в ветеринарной клинике, ухаживающей за спасенными из пожара животными. Звезда таким способом пытался помочь коале по кличке Медведь.
Мэй работал в саду, как вдруг ощутил сильную боль ниже спины. Скорая помощь отвезла артиста в больницу для обследования. Врачи быстро обнаружили проблему и назначили соответствующее лечение.
«Рьяное садоводство закончилось для меня травмой. Боль не утихает, поэтому я не могу ни спать, ни ходить. Для восстановления мне нужно немного исцеляющего молчания. Прошу меня не терять – я некоторое время не буду заходить в соцсети», - написал Мэй.
Ранее музыкант сыграл на гитаре в ветеринарной клинике, ухаживающей за спасенными из пожара животными. Звезда таким способом пытался помочь коале по кличке Медведь.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:41