АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

Алёна Водонаева в костюме горничной приняла участие в эротической фотосессии

Известная российская модель и блогер Алёна Водонаева на странице в Instagram поделилась результатами эротической фотосессии. На опубликованных снимках скандально известная знаменитость запечатлена в костюме горничной, что, по мнению многих подписчиков, выглядит «интригующее и сексуально».
Алёна Водонаева в костюме горничной приняла участие в эротической фотосессии

Алёна Водонаева иногда публикует в соцсети довольно откровенные фото, демонстрируя стройную фигуру, длинные ноги и пышный бюст. К примеру, недавно в её аккаунте появлялись сделанные в ванной снимки в мокрой просвечивающейся футболке, сквозь которую виднелась полуобнажённая грудь, а в одном из последних постов модель примерила эротичный наряд горничной. В кадре Водонаева принимала «соблазнительные» позы, наклоняясь или прогибаясь, показывала оголённую ногу и зону декольте. При этом, как отметила блогер, фотосессия делалась не на профессиональную камеру, а с помощью специального приложения для устройств от Apple.

В комментариях большинство фолловеров с восторгом отзываются об увиденном, называя Водонаеву «неподражаемой красоткой», «богиней» и другими не менее лестными эпитетами. Один из подписчиков признался, что очень хотел бы видеть в своём доме настолько сексуальную и привлекательную горничную.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Chanel за 42 тысячи": Ольга Бузова и некоторые звезды иногда носят поддельные…
Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода: "Корабли НАТО страдают от безделья и появились в Баренцевом…
«Ухожу на лечение молчанием»: Гитарист Queen Брайан Мэй порвал ягодичные мышцы на…
Власти Турции назвали примерные сроки для возвращения российских туристов на…
В Москве возложением цветов почтили память композитора…
Товары бренда «Армия России» начали продаваться на…
Российские дипломаты в честь дня Победы устроили иллюминацию в…
Алёна Водонаева в костюме горничной приняла участие в эротической…
В Пензе восстановили легендарный танк…
NASA о съемках Тома Круза в космосе: «Популярные медиа вдохновят новое поколение…
В честь 75-летия со дня окончания ВОВ Кейт Миддлтон показала архивные фото Елизаветы…
Власти Москвы подарят ветеранам планшеты с трансляцией парада…
Отец Трусовой назвал фейком пояснения дочери в соцсетях по поводу ухода от…
Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series…
Харламов устал издеваться над Гузеевой и выбрал в качестве жертвы…
Историк Виталий Семенов объяснил интерес людей к генеалогическому…
Стас Костюшкин призвал поклонников отжаться за каждый прожитый день без…
Игровой режим в Windows 10 ухудшил работу в…
"Жаль вас": Жена Эммануила Виторгана встала на защиту брака…
Пентагон объявил о новой миссии секретного космического…
Меган Маркл и принц Гарри переехали в арендованный у Тайлера Перри…
Виктор Дробыш показал дочь Лиду в честь дня…
Глава Минздрава РФ Мурашко назвал вероятные сроки проведения…
День Победы! Самый долгожданный…
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из…
«Сектор приз на барабане»: Участник «Поля чудес» обвинил в мошенничестве Леонида…
Экологи: Новые деревья уже не спасут…
Марина Федункив об ошибках молодости: «Холодный ум повышает шансы на…
Просмотреть все новости