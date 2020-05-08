Алёна Водонаева в костюме горничной приняла участие в эротической фотосессии
Известная российская модель и блогер Алёна Водонаева на странице в Instagram поделилась результатами эротической фотосессии. На опубликованных снимках скандально известная знаменитость запечатлена в костюме горничной, что, по мнению многих подписчиков, выглядит «интригующее и сексуально».
Алёна Водонаева иногда публикует в соцсети довольно откровенные фото, демонстрируя стройную фигуру, длинные ноги и пышный бюст. К примеру, недавно в её аккаунте появлялись сделанные в ванной снимки в мокрой просвечивающейся футболке, сквозь которую виднелась полуобнажённая грудь, а в одном из последних постов модель примерила эротичный наряд горничной. В кадре Водонаева принимала «соблазнительные» позы, наклоняясь или прогибаясь, показывала оголённую ногу и зону декольте. При этом, как отметила блогер, фотосессия делалась не на профессиональную камеру, а с помощью специального приложения для устройств от Apple.
В комментариях большинство фолловеров с восторгом отзываются об увиденном, называя Водонаеву «неподражаемой красоткой», «богиней» и другими не менее лестными эпитетами. Один из подписчиков признался, что очень хотел бы видеть в своём доме настолько сексуальную и привлекательную горничную.
Алёна Водонаева иногда публикует в соцсети довольно откровенные фото, демонстрируя стройную фигуру, длинные ноги и пышный бюст. К примеру, недавно в её аккаунте появлялись сделанные в ванной снимки в мокрой просвечивающейся футболке, сквозь которую виднелась полуобнажённая грудь, а в одном из последних постов модель примерила эротичный наряд горничной. В кадре Водонаева принимала «соблазнительные» позы, наклоняясь или прогибаясь, показывала оголённую ногу и зону декольте. При этом, как отметила блогер, фотосессия делалась не на профессиональную камеру, а с помощью специального приложения для устройств от Apple.
В комментариях большинство фолловеров с восторгом отзываются об увиденном, называя Водонаеву «неподражаемой красоткой», «богиней» и другими не менее лестными эпитетами. Один из подписчиков признался, что очень хотел бы видеть в своём доме настолько сексуальную и привлекательную горничную.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:16