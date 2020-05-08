В честь 75-летия со дня окончания ВОВ Кейт Миддлтон показала архивные фото Елизаветы II

На одном из снимков из архивов монаршей семьи будущая королева Елизавета II запечатлена в форме за рулём военного автомобиля. В годы войны тогда ещё принцесса была механиком в Auxiliary Territorial Service, сделав самостоятельный и сознательный выбор. Далее в поздравительной публикации можно увидеть одну из площадей Лондона с огромным количеством людей, празднующих окончание войны. Как написала Кейт Миддлтон, Елизавета II с сестрой тоже были среди народа, постаравшись остаться не узнанными, чтобы вокруг них не возник ажиотаж.В завершение поста идёт сообщение о том, что герцоги Кембриджские будут принимать участие в торжественных мероприятиях, организованных в честь 75-й годовщины со дня окончания Второй мировой войны. Фото и видео с членами королевской семьи, присутствовавшими на торжествах, позже разместят в соцсети.