В честь 75-летия со дня окончания ВОВ Кейт Миддлтон показала архивные фото Елизаветы II
Герцоги Кембриджские на официальной странице в Instagram поздравили жителей Европы с 75-летием со дня окончания Второй мировой войны. В честь знаменательной даты Кейт Миддлтон с супругом принцем Уильямом показала архивные фото правящей британской королевы Елизаветы II.
На одном из снимков из архивов монаршей семьи будущая королева Елизавета II запечатлена в форме за рулём военного автомобиля. В годы войны тогда ещё принцесса была механиком в Auxiliary Territorial Service, сделав самостоятельный и сознательный выбор. Далее в поздравительной публикации можно увидеть одну из площадей Лондона с огромным количеством людей, празднующих окончание войны. Как написала Кейт Миддлтон, Елизавета II с сестрой тоже были среди народа, постаравшись остаться не узнанными, чтобы вокруг них не возник ажиотаж.
В завершение поста идёт сообщение о том, что герцоги Кембриджские будут принимать участие в торжественных мероприятиях, организованных в честь 75-й годовщины со дня окончания Второй мировой войны. Фото и видео с членами королевской семьи, присутствовавшими на торжествах, позже разместят в соцсети.
На одном из снимков из архивов монаршей семьи будущая королева Елизавета II запечатлена в форме за рулём военного автомобиля. В годы войны тогда ещё принцесса была механиком в Auxiliary Territorial Service, сделав самостоятельный и сознательный выбор. Далее в поздравительной публикации можно увидеть одну из площадей Лондона с огромным количеством людей, празднующих окончание войны. Как написала Кейт Миддлтон, Елизавета II с сестрой тоже были среди народа, постаравшись остаться не узнанными, чтобы вокруг них не возник ажиотаж.
В завершение поста идёт сообщение о том, что герцоги Кембриджские будут принимать участие в торжественных мероприятиях, организованных в честь 75-й годовщины со дня окончания Второй мировой войны. Фото и видео с членами королевской семьи, присутствовавшими на торжествах, позже разместят в соцсети.
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:05