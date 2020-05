Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series X

Представители Microsoft отметили, что большая часть игр, доступных для других консолей Xbox, будут поддерживаться и на Series X. Особенностью платформы является операционная система, адаптирующая изображение под установленные параметры даже в случае, если fps и разрешение ниже.Полный перечень поддерживаемых игр будет представлен немного позднее на сервисе Xbox Smart Delivery. Там же пользователи смогут установить апдейты для релизов, скачанных под Xbox One. Самой ожидаемой игрой из перечня, обнародованного Microsoft, стал сиквел легендарного Assassin’s Creed, в котором пользователю предстоит оказаться в мире викингов. Стоит отметить и экшн Yakuza: Like a Dragon с новым адаптированным под различные контроллеры геймплеем.В перечень релизов для новой консоли также вошли Second Extinction, The Ascent и Medium. Стоимость игр для Series X не будет отличаться от продуктов для устройств прошлого поколения. Кроме того, Microsoft хочет провести массу акций, в рамках которых часть релизов можно будет скачать бесплатно. Полный перечень игр для консоли планируется обнародовать до конца мая.