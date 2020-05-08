Меган Маркл и принц Гарри переехали в арендованный у Тайлера Перри особняк
Меган Маркл и принц Гарри переехали в Лос-Анджелес. Супруги не успели купить собственное жилье, поэтому на время арендовали особняк Тайлера Перри.
Герцоги Сассекские, отказавшись от королевских привилегий, прожили несколько месяцев в Канаде. Маркл всегда мечтала перебраться в США, где ей, как актрисе, проще найти хорошую работу. Супруг поддержал возлюбленную, поэтому теперь пара с сыном Арчи живет в столице Калифорнии.
Особняк Перри мог обойтись Маркл и принцу Гарри в 20-40 тыс. долларов в месяц. Чтобы получить такую недвижимость в личную собственность, потребуется около 18 млн долларов. В доме имеются 12 ванных, 8 спален, огромный бассейн и озелененная зона. Коттедж находится на вершине холма, с которого открывается прекрасный вид.
Ранее сообщалось, что из-за поступка герцогов Сассекских все их обязанности легли на Кейт Миддлтон. В связи с этим королева Елизавета II запретила ей заводить детей.
Герцоги Сассекские, отказавшись от королевских привилегий, прожили несколько месяцев в Канаде. Маркл всегда мечтала перебраться в США, где ей, как актрисе, проще найти хорошую работу. Супруг поддержал возлюбленную, поэтому теперь пара с сыном Арчи живет в столице Калифорнии.
Особняк Перри мог обойтись Маркл и принцу Гарри в 20-40 тыс. долларов в месяц. Чтобы получить такую недвижимость в личную собственность, потребуется около 18 млн долларов. В доме имеются 12 ванных, 8 спален, огромный бассейн и озелененная зона. Коттедж находится на вершине холма, с которого открывается прекрасный вид.
Ранее сообщалось, что из-за поступка герцогов Сассекских все их обязанности легли на Кейт Миддлтон. В связи с этим королева Елизавета II запретила ей заводить детей.
В мире
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:09