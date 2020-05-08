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Экологи: Новые деревья уже не спасут Землю

Американские экологи предупреждают, что без соблюдения общей стратегии борьбы с изменениями климата посадка даже триллиона деревьев не спасет планету. Сегодня последствия считаются необратимыми.
Экологи: Новые деревья уже не спасут Землю

Руководитель исследования ученых University of California Карен Холл заявляет, что кампании по высадке новых зеленых насаждений в количестве приблизительно одного триллиона не должны рассматривать это как панацею восстановления климатических условий. Кроме того, они обязаны учитывать трудности реализации программы и возможные проблемы, с которыми высока вероятность встречи. Закрепившийся в сознании стереотип необходимости наличия новых деревьев как благого дела для улучшения климата настолько велик, что многие понимают его упрощенно и в виде одноразовой акции. На самом деле после размещения в лунки саженцев за ними должны последовать десятки лет кропотливого ухода. Безусловно, возрожденные «легкие» создадут биологическое разнообразие, улучшат качество воды, облагородят территории.

Вместе с тем работа без должного обоснования также может нанести ущерб местным экосистемам и видам растений и животных. Новые корневые системы молодых деревьев сделают беднее почвенный состав, уменьшат площадь сельскохозяйственных территорий, станут чрезмерной нагрузкой для водоснабжения. Альтернативой подобным решениям ученые называют не бездумное высаживание новых деревьев, а правильную охрану уже имеющихся лесных ресурсов и восстановление угодий там, где они когда-то существовали.

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Наука
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 16:44

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