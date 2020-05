Названы лучшие мобильные игры с открытым миром

Компания Thatgamecompany представила серию Sky в 2019 году. Она представляет собой квест с элементами RPG. Особенностью Sky: Children of the Light является то, что пользователь постоянно находится в полете и изучает так называемые облачные уровни. Помощником игрока в путешествии выступает накидка, которая может получать новые возможности в зависимости от найденных артефактов.На втором месте разместились Evoland и Evoland 2. Данный RPG отличается интересным развитием героев по мере прохождения и красивыми локациями. По стилистике игра немного напоминает первые части Final Fantasy, но отличается большей оригинальностью ландшафта. Релиз доступен на iOS и Android.Don’t Starve: Pocket Edition и Shipwrecked закрывают тройку лидеров. Игра не отличается замысловатым сюжетом, но имеет прекрасную визуальную составляющую. Кроме того, присутствует некий элемент хоррора, хотя общая атмосфера и не располагает к нему. Главной целью игры является постоянный поиск пищи. В качестве антагонистов выступают боты с аналогичной задачей.Crashlands заняла четвертое место рейтинга. В игре имеется огромное количество артефактов, каждый из которых отвечает за определенное улучшение персонажей. Игрок должен самостоятельно найти вещи и оружие для того чтобы отразить нападения недоброжелателей.На пятом месте перечня разместилась Terraria. Она представляет собой неофициальный аналог Minecraft, но в двухмерном пространстве. Игроку нужно обзавестись всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы выжить в схватке с противником. Речь идет не только об амуниции и оружии, но и об интернете дома, в котором предстоит жить.В десятку лидеров среди мобильных игр с открытым миром также вошли Junk Jack, Gangstar Vegas, Six-Guns, Goat Simulator и Off The Road.