В Ленобласти в реке нашли разлагающийся труп мужчины в глине и песке





Труп обнаружили в Волховском районе в реке рядом с супермаркетом. На место прибыли правоохранители, которые достали тело из воды. Первичный осмотр не выявил следов насильственной смерти, но детальная информация о причинах гибели мужчины будет известна только после медицинской экспертизы.Идентифицировать личность погибшего пока также не удалось. Он имел рост примерно в 170 сантиметров и стройное телосложение. На вид ему было около 40 лет. На момент смерти он был одет в синие джинсы, темную куртку и ботинки. Личных вещей при себе у умершего не было. По факту обнаружения тела инициирована доследственная проверка.