"Мы с детьми очень любим праздник 9 мая": Сергей Жуков сожалеет, что его семья не сможет отметить День Победы

Сергей Жуков опубликовал семейную фотографию, в комментарии к которой рассказал, как они относятся ко Дню Победы. Исполнитель отметил, что все любят смотреть парад с утра по телевизору и следить за пролетающими над городом самолетами. Затем семья выходит гулять и дарит цветы незнакомым ветеранам. Сергей Жуков отметил, что его дети Ника и Энджел ждут с нетерпением День Победы. Но в текущем году семья из-за карантина не сможет отметить праздник так, как они привыкли. Также он добавил: "Да и ветеранам нужно больше других заботиться о своем здоровье и находиться дома".Лидер группы "Руки Вверх!" предложил фанатам поздравить ветеранов с праздником, написав им письмо. Также Сергей Жуков отметил, что в эти майские дни нужно посмотреть со своими детьми фильмы о войне и почитать с ними книги о том времени.