Стала известна дата спуска на воду подлодки "Хабаровск" с аппаратами "Посейдон"





Как сообщают инсайдеры из оборонно-промышленного комплекса, конец июня является предположительной датой, когда АПЛ "Хабаровск" проекта 09851 спустят на воду. На данный момент разработкой второго носителя глубоководных аппаратов "Посейдон" занимается предприятие "Севмаш". Представители ВМФ подобные утверждения комментировать отказались, хотя в 2018 году о разработке корабля заявлял президент России Владимир Путин.Известно, что первые экземпляры "Посейдонов" в 2019 году получила подлодка "Белгород" проекта 09852. Передача субмарины в руки военнослужащих должна состояться уже в сентябре текущего года. Прежде её проектировали по 949А, но позднее судно было перезаложено по спецзаказу. И "Белгород", и "Хабаровск" должны нести по 6 единиц подводных агрегатов, которые оснащаются как стандартными, так и ядерными снарядами. Эти беспилотники получат увеличенную дальность хода, что позволит им выполнять боевые задачи на глубине более 1 км.