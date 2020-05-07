АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

Стала известна дата спуска на воду подлодки "Хабаровск" с аппаратами "Посейдон"

Стала известна дата спуска на воду новой российской субмарины "Хабаровск". Подлодка с аппаратами "Посейдон" поступит в распоряжение ВМФ РФ в конце июня.

Как сообщают инсайдеры из оборонно-промышленного комплекса, конец июня является предположительной датой, когда АПЛ "Хабаровск" проекта 09851 спустят на воду. На данный момент разработкой второго носителя глубоководных аппаратов "Посейдон" занимается предприятие "Севмаш". Представители ВМФ подобные утверждения комментировать отказались, хотя в 2018 году о разработке корабля заявлял президент России Владимир Путин.

Известно, что первые экземпляры "Посейдонов" в 2019 году получила подлодка "Белгород" проекта 09852. Передача субмарины в руки военнослужащих должна состояться уже в сентябре текущего года. Прежде её проектировали по 949А, но позднее судно было перезаложено по спецзаказу. И "Белгород", и "Хабаровск" должны нести по 6 единиц подводных агрегатов, которые оснащаются как стандартными, так и ядерными снарядами. Эти беспилотники получат увеличенную дальность хода, что позволит им выполнять боевые задачи на глубине более 1 км.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости