Ученый назвал причины разрушения побережья российской Арктики

«Все мы постоянно говорим о глобальном потеплении, так вот из-за него льды стали быстрее таять. Летом ситуация усугубляется большими волнами, сносящими часть суши. Если бы строители не сняли слой песчано-гравийной смеси, то ущерб был бы меньше», - рассказал Огородов.





В рамках работы исследователи сравнили степень уничтожения берегов в 80-е и настоящий момент. Если раньше негативное воздействие на льды оказывали интенсивные штормы, то сейчас к ним добавились сокращение площади берегов и увеличение времени оттаивания водоемов.Берега уничтожаются тяжелой техникой, используемой строителями. Машины нарушают хрупкий поверхностный слой, запуская таяние мерзлоты. Средняя скорость разрушения составляет 1-5 метров в год. В Якутии показатель достигает 10 метров.