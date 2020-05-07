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"Если бы я был ее сыном, она бы давно меня убила": Иван Янковский о Марии Шукшиной

В новом интервью Иван Янковский откровенно высказался о работе с Марией Шукшиной. Актер признался, что тяжелый характер телеведущей помог ему в продвижении карьеры.

Скандалы время от времени потрясают семью Марии Шукшиной, которая предпочитает не спекулировать на своей личной жизни. Журналисты говорят, что слухи вокруг персоны киноактрисы возникают ввиду её нелюдимости. Иван Янковский рассказал, что во время съемок фильма "Индиго" телеведущая не скрывала собственного раздражения в его адрес. Известно, что 19-летний дебютант изображал лидера подростков, обладающих сверхъестественными способностями, а дочери Василия Шукшина досталась роль директрисы школы.

"Своим критическим отношением она выработала во мне злость, которая мне помогла сыграть роль", - добавил артист. Многие коллеги подтверждают, что работа с Шукшиной представляет определенные трудности для других участников съемочной группы. Известно, что во время создания кинокартины "Уходящая натура" в Беларуси, почти все актеры говорили о высокомерии звезды: время между дублями она якобы проводит одна в вагончике, куда ей приносят еду.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:51

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