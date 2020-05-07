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Автомобили Mercedes хотят оснастить сенсорным рулевым колесом

В пресс-службе компании Mercedes сообщили, что автомобили бренда вскоре получат сенсорное рулевое колесо. Модели E-Class станут первой линейкой, которую оснастят новым рулем.

Нынешняя генерация Mercedes-Benz E-Class имеет руль с небольшими выступами, которые реагируют на движения, а также управляют мультимедиа-системой. Новая версия рулевого колеса с сенсорной технологией расширит функционал емкостными переключателями, а также ободом, который определяет местоположение рук водителя. Датчики этой части в сочетании с полуавтоматической функцией управления могут обеспечить поддержку владельцу авто во время движения.

Комплектация новинки также включает в себя слайдер для регулировки громкости, четырехсторонний контроллер и однофункциональные кнопки с плоской поверхностью. Клиенты компании смогут выбирать между тремя вариантами дизайна рулевого колеса: базовый Sport, Luxury с подушкой безопасности в закругленном корпусе и Supersport с рельефным ободом и альтернативной формой сдвоенных спиц. При этом размер руля почти не отличается от текущего поколения, варьируясь от 14,6 (Supersport) до 15 (Luxury) дюймов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:12

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