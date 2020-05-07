Названы продукты, защищающие кожу от негативного солнечного воздействия





Защитный эффект от солнечных лучей оказывают и помидоры. Ликопин, содержащийся в них, способствует быстрому восстановлению кожи после ожогов. Также помидоры на 90 процентов состоят из воды, что позволяет избежать обезвоживания. В ягодах имеется оптимальное количество витамина С, стимулирующего иммунную систему.Для достижения защитного эффекта при употреблении шоколада остаточно всего 50 граммов продукта в сутки. Среди напитков специалисты выделили зеленый чай, содержащий полифенолы. Его употребление каждый день существенно снижает риск плоскоклеточного рака кожи.К полезным для кожи продуктам можно отнести и зеленый виноград. Благодаря оптимальному соотношению антиоксидантов и витамина С он способен быстро предотвращать воздействие прямых солнечных лучшей на эпителиальную ткань и устранять последствия ожогов.