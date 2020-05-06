Ученые: Коронавирус мутировал и мог стать более заразным

«В ходе исследований удалось обнаружить 14 мутаций. Одна из них затронула белок шиповидного типа, позволяющий присоединяться к клеткам в организме носителя. Также вирус стал значительно быстрее создавать водородные связи, обосновываясь в теле носителя значительно активнее, чем в первые месяцы пандемии», - рассказали ученые.





Из-за способности SARS-CoV-2 мутировать вакцины, разработанные на основе первых версий вируса, могут оказаться неэффективными. Специалисты отмечают, что пандемия должна пойти на спад летом по аналогии с особенностями обычного гриппа, но из-за изменений в геноме увеличивается риск второй вспышки заболеваемости.Активность мутации нового коронавируса ранее подтвердили специалисты из Чжэцзянского университета. Им удалось собрать образцы SARS-CoV-2 в период с 22 января по 4 апреля, когда пандемия только начиналась. Ученые установили, что вирус мутировал одновременно в нескольких очагах эпидемии, осложнив процесс разработки вакцины.