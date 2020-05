Ученые: К 2050 году в жарких странах будет опасно жить

«Изменения могут оказаться необратимыми для 30 процентов стран на планете. Средняя годовая температура для них за 30 лет доберется до 29 градусов выше нуля. В настоящее время такие погодные условия наблюдается только на одной сотой территории планеты. Возможно и ускорение глобального потепления в случае увеличения выбросов углекислого газа», - рассказали специалисты.





В статье, обнародованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, говорится, что уже сейчас глобальное потепление заметно по климатической обстановке в некоторых регионах. Его причиной являются выбросы углекислого газа. Повышение его концентрации в воздухе не дает верхним слоям грунта остывать, что приводит к повышению среднегодовых температурных значений.Во многих странах синоптики уже сообщили об аномальной жаре летом текущего года. Температура воздуха даже на нейтральных территориях будет достигать рекордных значений. В Африке и некоторых регионах Южной Америки она достигнет 36 градусов в среднем выражении.