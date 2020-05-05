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Ученые: Правильный выбор рациона делает мужчин сексуальнее

Австралийские ученые исследовали свойства продуктов питания. Благодаря этому удалось установить, что правильный выбор рациона делает мужчин сексуальнее.

Эксперты Университета Макквари обнаружили оптимальный режим принятия пищи для представителей сильного пола. Как выяснилось, сексуальность и привлекательность формируется у мужчин также за счет правильно подобранного рациона. Человеческий пот способен сообщать не только о состоянии здоровья. Он является важным при привлечении противоположного пола. Как отметили ученые, употребление овощей и фруктов в большом количестве вызывает образование приятного запаха тела, являясь так называемыми феромонами для партнеров.

Меню с высоким содержанием углеводов приводит к появлению менее привлекательного аромата. Как показало исследование, мужчинам не стоит налегать на рис, овсяные хлопья, гречку и хлеб из цельнозерновой муки. Кроме этого, запах тела ухудшают присутствующие в рационе горох, вареная кукуруза, макароны из пшеницы твердых сортов, а также свекла, картофель и тыква.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:36

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