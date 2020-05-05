Ученые: Правильный выбор рациона делает мужчин сексуальнее





Эксперты Университета Макквари обнаружили оптимальный режим принятия пищи для представителей сильного пола. Как выяснилось, сексуальность и привлекательность формируется у мужчин также за счет правильно подобранного рациона. Человеческий пот способен сообщать не только о состоянии здоровья. Он является важным при привлечении противоположного пола. Как отметили ученые, употребление овощей и фруктов в большом количестве вызывает образование приятного запаха тела, являясь так называемыми феромонами для партнеров.Меню с высоким содержанием углеводов приводит к появлению менее привлекательного аромата. Как показало исследование, мужчинам не стоит налегать на рис, овсяные хлопья, гречку и хлеб из цельнозерновой муки. Кроме этого, запах тела ухудшают присутствующие в рационе горох, вареная кукуруза, макароны из пшеницы твердых сортов, а также свекла, картофель и тыква.