Павел Прилучный снова “одолжил” детей у Агаты Муцениеце на выходные





После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце сдерживает свое обещание не ограничивать детей в общении с отцом. Актер уже показывал две недели назад, как проводит время с детьми на карантине, а сейчас он решил более подробно запечатлеть день в Stories. В частности, сначала он помогал Тимофею делать уроки, затем семья проводила время в гостинной, где Павел Прилучный покатал дочь на стуле. В ответ Мия сделала звездному отцу массаж, а потом актер вместе с детьми вышел на улицу, чтобы заниматься спортом.Как известно, Прилучный и Муцениеце не могут завершить бракоразводный процесс в условиях карантина. Однако они уже решили вопрос с опекой над детьми и имуществом.