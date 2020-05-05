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В Сети раскритиковали Сергея Жигунова за резкие слова в адрес журналистки

В интернете раскритиковали Сергея Жигунова за слова в адрес журналистки. Актер повздорил с репортером в социальных сетях.

В настоящее время личная жизнь Сергея Жигунова волнует поклонников, в связи с чем пресса интересуется возможностью провести интервью. Во время разговора с репортером в социальных сетях актер грубо послал журналистку, а следом уточнил: “Можете напечатать”. Такую реакцию у него вызвал вопрос о разводе с супругой Верой Новиковой и подозрения на роман с Викторией Ворожбит. В итоге пользователи Сети раскритиковали Жигунова за некорректные слова, пристыдив его тем, что публичной персоне непозволительно вести себя подобным образом.

Сейчас Сергей Жигунов переживает непростой период еще и потому, что он лишился недвижимости и погряз в долгах.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:25

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