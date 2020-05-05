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Минпросвещения планирует создать российский вариант Zoom и Skype

В Минпросвещениия заявили о планах создать российский вариант программ Zoom и Skype. Цель такого решения заключается в предотвращении утечки данных.
Минпросвещения планирует создать российский вариант Zoom и Skype

О будущих намерениях рассказал глава федерального органа Сергей Кравцов. Как отметил специалист, соответствующая система находится на стадии апробации. В Минпросвещения решили создать аналог разработкам Zoom и Skype, чтобы избежать утечки персональной информации о пользователях Сети. На сегодняшний день данный вопрос является весьма актуальным и касается также психологической безопасности. Популярность Zoom внезапно возросла из-за пандемии COVID-19 и введения карантина. Сейчас приложение используется во многих странах.

Российская версия дополнения для видеочата может появиться в короткие сроки, если за его основу разработчики применят уже существующие программы, находящиеся в реестре отечественного ПО. Тем не менее, эксперт Евгений Лифшиц заявил, что создать надежный аналог Zoom до 1 сентября и протестировать его очень сложно.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:55

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