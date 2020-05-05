Эксперт Константин Барсуков оценил снижение спроса на аренду жилья в РФ





За прошлый месяц спрос на съемное жилье в крупных российских городах снизился на 40%. Согласно данным аналитиков, эта тенденция сохранится до осени, а стоимость аренды недвижимости сократится на 10%. Константин Барсуков считает, что за месяц самоизоляции у людей, которые снимают квартиры, не уменьшилось резко количество денег. Кроме этого, обычно те, кто арендует недвижимость, имеют «подушку безопасности» на такие случаи. Кроме этого, у многих по договору аренды есть месячные депозиты и можно жить за их счет. Поэтому основная проблема рынка недвижимости сейчас заключается в снижении спроса. Дело в том, что сотрудники, которые должны были работать, например, в столице, не приехали. Также не следует забывать о категории людей, которых перевели на удаленную работу, поэтому они уехали в родные города или поселки.По мнению эксперта рынка недвижимости, ситуация к осени восстановится и многие вернутся назад. Константин Барсуков рассказал, до начала пандемии планировалось, что в 2020 году цены на аренду жилья вырастут. Теперь все зависит от того, насколько быстро восстановится экономика, и как скоро россияне выйдут из карантина.