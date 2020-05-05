Катерина Шпица о впечатлениях от самоизоляции: «Мне хорошо быть мамой и домохозяйкой»

В новой публикации на странице в Instagram знаменитость позировала в домашнем халате, держа в руках желтую розу. Как сказала Катерина Шпица, режим социального дистанцирования дается ей легко. Пока она не узнала о себе ничего нового во время нахождения с семьей взаперти. В то же время артистка осознала, что любит готовить и есть. Как отметила звездная мать, она не скучает по рабочим будням и уверена, что после завершения самоизоляции их появится еще больше. Любительница публики поделилась с подписчиками, что за последние несколько лет устала от макияжа, дресс-кодов и укладок. Также она не вспоминает на карантине коллег по творческому цеху, всецело посвящая себя супругу и сыну.Звезде кино нравится быть матерью и заниматься домашними делами. Более того, Шпица любит мыть посуду, в чем ей иногда помогает муж Руслан. Пара иногда спорит, кто больше устал. Певица рассказала о своем желании побывать в лесу. Она рада наблюдать за взрослением наследника, поскольку раньше из-за сильной занятости не получалось видеть его так часто.