АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали распространенные ошибки использования медицинской…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Катерина Шпица о впечатлениях от самоизоляции: «Мне хорошо быть мамой и домохозяйкой»

Катерина Шпица поделилась с поклонниками своими впечатлениями по поводу самоизоляции. По словам актрисы, роль домохозяйки и матери ее вполне устраивает.
Катерина Шпица о впечатлениях от самоизоляции: «Мне хорошо быть мамой и домохозяйкой»

В новой публикации на странице в Instagram знаменитость позировала в домашнем халате, держа в руках желтую розу. Как сказала Катерина Шпица, режим социального дистанцирования дается ей легко. Пока она не узнала о себе ничего нового во время нахождения с семьей взаперти. В то же время артистка осознала, что любит готовить и есть. Как отметила звездная мать, она не скучает по рабочим будням и уверена, что после завершения самоизоляции их появится еще больше. Любительница публики поделилась с подписчиками, что за последние несколько лет устала от макияжа, дресс-кодов и укладок. Также она не вспоминает на карантине коллег по творческому цеху, всецело посвящая себя супругу и сыну.

Звезде кино нравится быть матерью и заниматься домашними делами. Более того, Шпица любит мыть посуду, в чем ей иногда помогает муж Руслан. Пара иногда спорит, кто больше устал. Певица рассказала о своем желании побывать в лесу. Она рада наблюдать за взрослением наследника, поскольку раньше из-за сильной занятости не получалось видеть его так часто.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минпросвещения планирует создать российский вариант Zoom и…
«Было поражено почти 80% легких»: Надежда Бабкина впервые рассказала о своей…
Опубликован рейтинг популярности языков…
Лолита на карантине выносит мусор в серьгах от любимого…
На видео показали эволюцию легендарной модели Lincoln…
Станислав Садальский раскритиковал «алчных старух» на российском…
Ученый Виктор Малеев назвал способ определения коронавируса без…
Ольга Бузова сообщила о выпуске новой…
Немецкое тюнинг-ателье Manhart выпустило уникальную спортивную версию Audi RS…
Екатерина Гордон обвинила Яну Рудковскую в двойных стандартах после скандала с ее…
Врачи напоминают о противопоказаниях к отдыху на…
Оператор сериала «Форс-мажоры» рассказал о несносном характере Меган…
Ветеринар Павел Рахманин предупредил о болезнях питомцев с риском передачи…
Анна Хилькевич посадила старшую дочь Арианну в собачью…
Мария Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом по истории…
В Ленобласти внучка похитила у бабушки почти 1,2 млн…
Юрий Стоянов запустил YouTube-канал “Чисто поржать” со скетчами о…
Названы пришедшие и ушедшие из России авто по итогам апреля 2020…
«Подошла к концу эпоха стаек местных алкашей»: Шнуров высказался о запрете продажи алкоголя в жилых…
Названы пять симптомов того, что человек уже переболел…
В Совфеде прокомментировали ограничения на продажу алкоголя в жилых…
Евгений Морозов показал, как проходило застолье по случаю окончания съемок сериала “Зулейха открывает…
В Сети раскрыли характеристики и рендеры бюджетного Huawei…
Вирусолог Лотар Вилер: Вторая и третья волна пандемии COVID-19 наступят «почти…
США выразили обеспокоенность из-за усиления присутствия РФ в…
Арнольд Шварценеггер поздравил младшего сына с окончанием…
Компания Sony открыла предзаказ на смартфон Xperia 10…
Лариса Копенкина пообещала выпороть ремнем Прохора…
Просмотреть все новости