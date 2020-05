Опубликован рейтинг популярности языков программирования

Согласно предоставленным данным, в мае этого года язык программирования C показал увеличения спроса на 2,82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ему было выделено 17,07% рейтинга, а на второй строчке оказался Java с результатом 16,28%. Тройку лидеров замыкает Python, а далее следуют C++ и C#. В первую десятку также вошли Visual Basic, jаvascript, PHP, SQL и R.Значительный рост популярности продемонстрировали Swift и Go, но это не помогло им попасть в десятку лучших. Assembly language показал падение на 0,69%, из-за чего он опустился с десятой строчки на 14-ю. Ruby остался на прежней 15-й позиции. Данный рейтинг был сформирован согласно поисковым запросам в Google, Yahoo!, Wikipedia, YouTube, Amazon и других интернет-сервисов.