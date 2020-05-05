Станислав Садальский раскритиковал «алчных старух» на российском телевидении

Ведущий решил поделиться с аудиторией в соцсети собственными впечатлениями от просмотра телевизора. Как сказал Станислав Садальский, в настоящее время телевидение похоже на мусоропровод, демонстрирующий человеческие недостатки, в том числе, жестокость, фальшь и лицемерие. Кроме того, народный артист выступил с критикой в сторону медиаперсон. Как отметил журналист, на экране нельзя увидеть ни единого честного человека, однако сейчас там много различных «алчных старух» и карьеристов, пытающихся заработать на сострадании.Внимание интернет-пользователей привлекло то, что под публикацией актер отметил за счет хэштегов Дану Борисову, телешоу «Пусть говорят», а также программу «Жить здорово» с ее ведущей Еленой Малышевой. Тем не менее, фолловеры поддержали Садальского ободряющими комментариями. Многие написали, что смотрят по телевизору только фильмы.