США выразили обеспокоенность из-за усиления присутствия РФ в Арктике





Отмечается, что военные Альянса сильно «разгулялись» во время пребывания в Баренцевом море. Эксперт выразил удивление по причине подобного сценария действий ВМС государств-членов НАТО. Последние провели манёвры в Баренцевом море большой боевой группой с использованием американских эсминцев. Дандыкин считает подобные действия опрометчивыми, поскольку военные США уже регистрировали случаи поражения членов экипажа кораблей коронавирусной инфекцией.Военный эксперт считает, что США, Великобритания, а также Норвегия сильно обеспокоены усилением фактического присутствия РФ на территории Арктики. Именно это могло стать причиной игнорирования пандемии и появления желания демонстрировать собственную военную мощь. Таким образом Северный морской путь РФ, недоступный для стран НАТО, может «просто сводить с ума» государства в составе Альянса. Дандыкин выразил уверенность, что корабли НАТО в акватории морей «русского севера» окажутся неспособными добиться значительных успехов. При этом моряки РФ получат возможность хорошей тренировки с участием морской техники потенциального противника.