США выразили обеспокоенность из-за усиления присутствия РФ в Арктике
В США выразили беспокойство по причине усиления фактического присутствия сил РФ на территории Арктики. Военный эксперт Василий Дандыкин сообщает, что после завершения операции по сверхвысотному десантированию войска НАТО стали действовать очень демонстративно.
Отмечается, что военные Альянса сильно «разгулялись» во время пребывания в Баренцевом море. Эксперт выразил удивление по причине подобного сценария действий ВМС государств-членов НАТО. Последние провели манёвры в Баренцевом море большой боевой группой с использованием американских эсминцев. Дандыкин считает подобные действия опрометчивыми, поскольку военные США уже регистрировали случаи поражения членов экипажа кораблей коронавирусной инфекцией.
Военный эксперт считает, что США, Великобритания, а также Норвегия сильно обеспокоены усилением фактического присутствия РФ на территории Арктики. Именно это могло стать причиной игнорирования пандемии и появления желания демонстрировать собственную военную мощь. Таким образом Северный морской путь РФ, недоступный для стран НАТО, может «просто сводить с ума» государства в составе Альянса. Дандыкин выразил уверенность, что корабли НАТО в акватории морей «русского севера» окажутся неспособными добиться значительных успехов. При этом моряки РФ получат возможность хорошей тренировки с участием морской техники потенциального противника.
Отмечается, что военные Альянса сильно «разгулялись» во время пребывания в Баренцевом море. Эксперт выразил удивление по причине подобного сценария действий ВМС государств-членов НАТО. Последние провели манёвры в Баренцевом море большой боевой группой с использованием американских эсминцев. Дандыкин считает подобные действия опрометчивыми, поскольку военные США уже регистрировали случаи поражения членов экипажа кораблей коронавирусной инфекцией.
Военный эксперт считает, что США, Великобритания, а также Норвегия сильно обеспокоены усилением фактического присутствия РФ на территории Арктики. Именно это могло стать причиной игнорирования пандемии и появления желания демонстрировать собственную военную мощь. Таким образом Северный морской путь РФ, недоступный для стран НАТО, может «просто сводить с ума» государства в составе Альянса. Дандыкин выразил уверенность, что корабли НАТО в акватории морей «русского севера» окажутся неспособными добиться значительных успехов. При этом моряки РФ получат возможность хорошей тренировки с участием морской техники потенциального противника.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:55