На похороны экс-участницы группы “Фристайл” Нины Кирсо пришли всего 10 человек





Нина Кирсо скончалась в Полтаве после двух лет комы. Товарищ артистки Сергей Кузнецов отметил, что поклонники не имели шанса проститься со своим кумиром, поскольку из-за введенного карантинного режима на похоронах присутствовали только самые близкие люди. Семья артистки не нарушала введенные ограничения, собравшись в количестве 10 человек. Он не отрицает, что в будущем поклонники получат возможность прийти на могилу солистки “Фристайла” и принести цветы.Сергей Кузнецов отметил, что даже после ухода из жизни Нины Кирсо гастролировать продолжает группа “Дети Фристайла”. На фоне пандемии гастроли пришлось приостановить, при этом пока не ясно, когда пройдут концерты.