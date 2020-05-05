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На похороны экс-участницы группы “Фристайл” Нины Кирсо пришли всего 10 человек

На похороны участницы и сопродюсера группы “Фристайл” Нины Кирсо, которые проходили в украинском городе Полтава, пришли всего 10 человек. На фоне вспышки коронавируса прощание с певицей прошло практически в закрытом режиме.

Нина Кирсо скончалась в Полтаве после двух лет комы. Товарищ артистки Сергей Кузнецов отметил, что поклонники не имели шанса проститься со своим кумиром, поскольку из-за введенного карантинного режима на похоронах присутствовали только самые близкие люди. Семья артистки не нарушала введенные ограничения, собравшись в количестве 10 человек. Он не отрицает, что в будущем поклонники получат возможность прийти на могилу солистки “Фристайла” и принести цветы.
На похороны экс-участницы группы “Фристайл” Нины Кирсо пришли всего 10 человек

Сергей Кузнецов отметил, что даже после ухода из жизни Нины Кирсо гастролировать продолжает группа “Дети Фристайла”. На фоне пандемии гастроли пришлось приостановить, при этом пока не ясно, когда пройдут концерты.

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Культура / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:42

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