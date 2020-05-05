Решетова ответила хейтерам на фоне скандала с Рудковской

«Не представляю, каким одноклеточным нужно быть, чтобы создавать негатив в адрес детей. Это за рамками моего понимания. Просто учитывайте, свою семью обижать не позволю», — подчеркнула Анастасия Решетова, добавив к сообщению эмодзи, показывающее волка.

При этом Решетова не намерена терпеть ситуации, которые касаются её ребёнка. Модель крайне негативно воспринимает попытки нагнетать ситуацию вокруг детей.Когда у возлюбленной Тимати поинтересовались, относится ли её высказывание к ситуации с Яной Рудковской, она ответила, что не знала об этом скандале. По версии одних комментаторов, Решетова намеренно дистанцируется от ситуации с семьёй Евгения Плющенко. Другие пользователи выразили уверенность, что оставить соответствующее предупреждение её вынудили комментарии под одной из прошлых публикаций. Под фото её сына Ратмира появились комментарии о якобы наличии у мальчика косоглазия, что вызвало большое недовольство модели.