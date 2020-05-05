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Решетова ответила хейтерам на фоне скандала с Рудковской

Анастасия Решетова ответила хейтерам на фоне скандала, затрагивающего младшего сына Яны Рудковской. Жена рэпера Тимати сообщила, что достаточно давно наработала у себя «иммунитет» к разного рода «троллям», поэтому её лично задеть некими разговорами в интернете весьма сложно.

При этом Решетова не намерена терпеть ситуации, которые касаются её ребёнка. Модель крайне негативно воспринимает попытки нагнетать ситуацию вокруг детей.

«Не представляю, каким одноклеточным нужно быть, чтобы создавать негатив в адрес детей. Это за рамками моего понимания. Просто учитывайте, свою семью обижать не позволю», — подчеркнула Анастасия Решетова, добавив к сообщению эмодзи, показывающее волка.


Когда у возлюбленной Тимати поинтересовались, относится ли её высказывание к ситуации с Яной Рудковской, она ответила, что не знала об этом скандале. По версии одних комментаторов, Решетова намеренно дистанцируется от ситуации с семьёй Евгения Плющенко. Другие пользователи выразили уверенность, что оставить соответствующее предупреждение её вынудили комментарии под одной из прошлых публикаций. Под фото её сына Ратмира появились комментарии о якобы наличии у мальчика косоглазия, что вызвало большое недовольство модели.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:55

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