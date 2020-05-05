Ученые из Европы и РФ создали светящийся «клон» коронавируса





По словам профессора Фолькера Тиля, на это понадобилась всего неделя. Синтетическая копия вирусов используется биологами для изучения поведения различных заболеваний. Европейские ученые, а также их российские коллеги, работающие в Сеченовском университете, создали методику «клонирования», которая подходит для сложных РНК-вирусов. Эксперты разбили SARS-CoV-2 на 12 частей, которые друг с другом совпадали частично.Ученые расшифровали эти фрагменты ДНК, после чего вставили в них ген GFP, который заставлял светиться зараженные клетки. После этого данные последовательности они отправили для проведения синтеза в биотехнологическую компанию. Два фрагмента ученые синтезировали самостоятельно, получив первый «клон» вируса SARS-CoV-2.Полученную информацию вирусологи могут использовать, чтобы изучить, как именно проходит процесс заражения COVID-19. Это поможет при проверке разработанных вакцин и лекарственных препаратов от коронавируса.