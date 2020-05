В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum

Кадры опубликовало немецкое издание Gamestar, а доступ к тексту имеют только платные подписчики данного сайта. Действие The Lord of the Rings: Gollum будет разворачиваться после того, как Смеагол почувствовал, что он одержим Кольцом Всевластия. События, которые легли в основу приключенческого стелс-боевика, развиваются до времени, которое в своей трилогии описан Джон Толкин.Немного позже в журнале EDGE появилась информация о том, что игра про Голлума будет доступна для собственников современных консолей Xbox Series X и PlayStation 5. Полноценный релиз ожидаемого стелс-боевика состоится в следующем году.