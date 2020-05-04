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В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum

В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment. Приключенческий стелс-боевик анонсировали еще весной прошлого года.

В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum


Кадры опубликовало немецкое издание Gamestar, а доступ к тексту имеют только платные подписчики данного сайта. Действие The Lord of the Rings: Gollum будет разворачиваться после того, как Смеагол почувствовал, что он одержим Кольцом Всевластия. События, которые легли в основу приключенческого стелс-боевика, развиваются до времени, которое в своей трилогии описан Джон Толкин.

Немного позже в журнале EDGE появилась информация о том, что игра про Голлума будет доступна для собственников современных консолей Xbox Series X и PlayStation 5. Полноценный релиз ожидаемого стелс-боевика состоится в следующем году.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:44

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