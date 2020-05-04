Airbus проводит тестирование «электронного носа» для обнаружения взрывчатки по запаху





По словам иностранных журналистов, концерн Airbus собирается установить несколько датчиков, разработанных компанией Koniku из Кремниевой долины, в определенных аэропортах США. Эти разработки напоминают по форме медузу, архитектура которых совмещает в себе высокопроизводительные процессоры и живой биоматериал. Как говорит глава Koniku Ошиореноя Агаби, его подопечным удалось создать технологию, которая способна обнаружить запах.Принцип работы состоит в фильтрации воздуха и идентификации находящихся в его составе опасных веществ. Это достигается благодаря модифицированным рецепторам, которые наследуют биологические аналоги. Подобный «сниффер» может выявить наличие у пассажиров взрывчатки или иных химикатов. Разработка заинтересовала Airbus, которая пообещала выпустить революционное комплексное решение в области безопасности для многих учреждений.